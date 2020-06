Scoperta una serra per la coltivazione di marijuana a Mascali

I carabinieri di Mascali con il nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato il 25enne Orazio Mangano e denunciato un 46enne del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari avevano teso la loro rete sui due personaggi che, da tempo, sospettavano essere i rifornitori dei consumatori di droga del mascalese. Si sono quindi recati nella mattinata di ieri in via Manganaro presso l’abitazione di Mangano il quale, avvedutosi della loro presenza, ha tardato l’apertura della porta verosimilmente per disfarsi della droga custodita in casa.

In effetti i carabinieri hanno rinvenuto nel bagno dei residui di marijuana. In loro aiuto è arrivato il fiuto del cane antidroga Ivan che, all’interno di un contenitore nascosto tra le pentole della cucina, ha trovato 15 grammi di marijuana suddivisi in dosi, mentre loro hanno rinvenuto un bilancino di precisione, il materiale occorrente per il confezionamento al minuto della droga e la somma di 520 euro, ritenuta provento dello spaccio. Nel contempo, un’altra pattuglia dei militari si era recata presso l’abitazione del 46enne che, analogamente e per le medesime motivazioni, si attardava nell’aprire la porta d’ingresso, riuscendo a disfarsi di un piccolo quantitativo di droga lanciandolo dal balcone.

Anche in questo caso i militari hanno rinvenuto residui di droga in bagno e trovato in un armadio, 5 dosi di marijuana. Ma, recatisi in mansarda, hanno avuto la sorpresa di trovare una piccola serra per la produzione di cannabis, corredata da luci per la generazione del calore ed un plateau con 15 piantine pronte per essere invasate. Mangano, come disposto dall’autorità giudiziaria in occasione della celebrazione del rito direttissimo, è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.