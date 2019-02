Servizi di pulizia Policinico-Ove: la Rekeep revoca gli esuberi per 91 lavoratori

L’azienda Rekeep che svolge i servizi di pulizia al Policlinico- Vittorio Emanuele di Catania, ha revocato gli esuberi di 91 persone che erano stati annunciati lo scorso dicembre. Tutti salvi, quindi, i posti di lavoro grazie alla mobilitazione delle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato, Fsi-Usae ed Or.S.A.i che hanno aperto, insieme ai lavoratori, la vertenza nei confronti della Società Rekeep, gestore in Ati con PFE e Dusman del servizio di pulizia e sanificazione presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico–Vittorio Emanuele di Catania. La delicata vicenda si è risolta grazie all'intervento della Prefettura di Catania, nella persona del vice Capo di Gabinetto Tommaso Mondello e di Giampiero Bonaccorsi commissario straordinario e dell'avvocato Letterio Daidone dell'Azienda Ospedaliera Policlinico–Vittorio Emanuele di Catania.

Nell’incontro che si è svolto ieri, giovedì 31 gennaio, al palazzo della regione (Ex Esa), tra dipartimento regionale del lavoro, azienda e sindacati, la Rekeep ha ufficializzato che non darà corso ai licenziamenti. Luca De Rosa rappresentante per la Rekeep ha dichiarato che a seguito di incontro con l’azienda ospedaliera ha ricevuto assicurazioni sulla prossima apertura e sul trasferimento dei reparti del padiglione materno-infantile nella nuova struttura San Marco. "Piena soddisfazione per l'obiettivo raggiunto, esprimono Tabbita Siena Corrado Segretario USB Lavoro Privato, Calogero Coniglio segretario regionale Fsi- Usae e Alibrandi Armando segretario OR.S.A. e ringraziamento, in particolar modo ai lavoratori, per la fiducia riposta e la tenacia dimostrata nel sostenere la lotta", si legge nella nota dei sindacati.