Servizi sociali, riparte l'assistenza per gli alunni disabili

L’assessorato ai servizi sociali ha avviato oggi i servizi per gli alunni disabili nelle scuole, in particolare il servizio di assistenza igienico-personale e quello all'autonomia e alla comunicazione. Lo rendono noto il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore al ramo Giuseppe Lombardo, rispondendo al garante dei disabili che nei giorni scorsi aveva sollecitato l’attivazione del servizi assistenziali. “Serve sottolineare – commenta l’ assessore Lombardo - che pur in presenza della condizione di dissesto finanziario l’Amministrazione comunale ha anticipato l’attivazione del servizio di assistenza igienico-personale di alcune settimane rispetto agli anni precedenti e ampliato la platea dei fruitori dello stesso, 480 alunni disabili rispetto alla media precedente di 380 alunni” Per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione negli anni precedenti il servizio veniva attivato in genere nel mese di dicembre, inoltre, i fruitori del servizio quest’anno saranno 400 alunni contro una media di 360 degli anni scorsi.