Settimana europea della mobilità sostenibile: gli appuntamenti in programma

Nuovi appuntamenti con il calendario della Settimana europea della mobilità sostenibile messo a punto dal comune di Catania con la collaborazione di numerose realtà pubbliche e private. Domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 20 partirà da piazza Università la passeggiata culturale in bicicletta promossa dalla Fiab Catania MontaInBike Sicilia ASD. Giovedì 19 settembre, alle 16, l’istituto scolastico Archimede ospiterà il seminario “La figura del Mobility Manager Scolastico e di Area. Educare alla mobilità sostenibile”, promosso da Etnaviva in bici, Fiab Trecastagni, Cai Catania. In serata, alle 20.30, raduno in piazza Duomo per il trekking culturale della "Tapallara” organizzato dall’associazione Etna e Dintorni. Il percorso si snoderà lungo via Etnea sino a piazza Cavour. Nella suggestiva cornice notturna della città, tra aneddoti e curiosità, è prevista la visita dei luoghi che hanno ospitato la settecentesca fontana con la statua della dea Demetra/Cerere, in passato erroneamente identificata dai catanesi con la dea Pallade e soprannominata in dialetto "Tapallara". Nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, continua sino a domenica 22 settembre la sperimentazione delle isole pedonali in piazza Duca di Genova e piazza Dante con la chiusura al traffico veicolare.