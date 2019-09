Settimana europea della mobilità sostenibile, le iniziative in città

“Un seminario con la partecipazione attiva di tantissimi studenti segna oggi l'avvio delle iniziative della Settimana europea della mobilità sostenibile, alla quale abbiamo aderito con un programma molto articolato nella consapevolezza dell'importanza di attività di sensibilizzazione ma anche di azioni concrete finalizzate a migliorare la qualità della vita di tutti noi”. Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese in occasione dell'incontro “Camminare sicuri e andare in bicicletta: il futuro è già qui!” organizzato nel Palazzo della Cultura da Fiab Catania MontainBike presieduta da Marco Oddo. L'incontro ha aperto il programma cittadino della 18a edizione della campagna di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente sul tema la “mobilità attiva”, in particolare pedonale e ciclistica, con lo slogan "Camminiamo insieme". Il calendario della manifestazione, che comprende la sperimentazione per tutta la settimana di isole pedonali nelle piazze Duca di Genova e Dante, è stato messo a punto dal Comune con la collaborazione di numerose realtà pubbliche e private, a partire dalle scuole. “Confidiamo molto negli studenti – ha continuato il primo cittadino – per superare retaggi culturali che provocano ancora oggi resistenze nell'utilizzo di mezzi alternativi alla macchine. I ragazzi possono coinvolgere in maniera più incisiva le famiglie e far comprendere l'utilità di spostamenti in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici. E a favore della mobilità sostenibile vanno iniziative importantissime come quella della metropolitana di Catania, con l'apertura ordinaria domenicale, o dell'Università che ha attirato attenzioni a livello nazionale con l'abbonamento gratuito Fce e Amt per i suoi 43 mila studenti”. Il calendario della “Settimana” prevede per domani, martedì 17 settembre, due appuntamenti pomeridiani. Il primo è la pedalata “Il percorso delle lave del 1669”, proposta dal Cai Catania con partenza alle ore 15 dalla stazione della metropolitana di Nesima. Il percorso raggiunge Piazza Palestro/Porta Garibaldi, Piazza Dante/Monastero Benedettini, Piazza Federico di Svevia/Castello Ursino, il pozzo di Gammazita. La seconda iniziativa è la passeggiata culturale, organizzata da Siciliantica, con partenza alle ore 18 da piazza Duca di Genova. L'itinerario prevede: Palazzo Boccadifuoco, Icona spezzonata, Le mura di Carlo V, Statua di Ferdinando I di Borbone, Chiesa di San Placido 6, I cagnoli di Palazzo Mazza, Ex Monastero di San Placido, Resti di Palazzo Platamone, Palazzo Valle, Palazzo Polino Sant’Alfano, Cappella del Salvatorello, Cappella Bonajuto, Chiesa di San Gaetano alla Marina, La bella casa strozzata, Piazza XVII Agosto, Casa di Giovan Battista Vaccarini, Chiesa ed ex Convento di San Francesco di Paola, La Casa di Via Vadalà 28 e l’Ulivo della Pace, Il Teatro Coppola, Il Collegio Stesicoro.