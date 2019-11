Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Nuova Acropoli parteciperà alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), la grande campagna di comunicazione ambientale giunta alla sua 11° edizione che si pone l’obiettivo di radunare nella settimana dal 16 al 24 novembre 2019 quante più azioni possibili volte alla riduzione dei rifiuti. Lo scopo è quello di creare un grande momento di sensibilizzazione sul problema, sempre più attuale, della produzione di rifiuti. Sabato 16 novembre dalle 16:00 alle 18:30 i volontari di Nuova Acropoli invitano tutti i cittadini alla PULIZIA STRAORDINARIA DEL PARCO MADRE TERESA DI CALCUTTA (via Eleonora D’Angiò), un’area verde di Catania che nel corso degli anni ha subito notevoli miglioramenti grazie alla sinergia di volontari, cittadini e amministrazione che con grande entusiasmo si sono occupati non solo della pulizia, ma anche del mantenimento dell’area, tutelando il bene pubblico e le sue necessità. Lunedì 18 novembre ore 19:00 Nuova Acropoli propone un INCONTRO SULL’ ECOLOGIA presso la sede associativa in via Verona 19. La finalità è quella di dare delle indicazioni per una sana armonia tra l’uomo e l’ambiente in cui vive.