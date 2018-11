Settimana europea riduzione rifiuti: “Catania carovana pulita” al lungomare

In occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), domani a partire dalle 9 il lungomare cittadino accoglierà “Catania Carovana Pulita”, l'iniziativa coordinata dalla regione Siciliana alla quale la città aderisce per la prima volta per volere del sindaco Salvo Pogliese, promossa dall'assessorato alle Politiche ambientali. Sarà l'assessore Fabio Cantarella ad incontrare in piazza Nettuno i volontari del mondo dell'associazionismo e gli studenti delle scuole del territorio che, nell'arco della mattinata, saranno impegnati in diversi punti del lungomare in azioni di sensibilizzazione e di pulizia aperte alla partecipazione e alla collaborazione di tutti. Gli hotspot, ovvero i punti di informazione e di svolgimento delle operazioni, sono dislocati presso il Porto di Ognina, la Torretta Ognina, le aree nord e sud di piazza Nettuno, il porto e il borgo di San Giovanni Li Cuti, piazza Europa. Quanti vorranno aderire a questa campagna di educazione ambientalie potranno telefonare per maggiori informazioni al numero 347 4086749.

I partecipanti riceveranno il materiale per la pulizia, sacchi e guanti, e le istruzioni sia sulla tipologia dei rifiuti da raccogliere sia sulle modalità di esecuzione degli interventi che mirano alla salvaguardia della scogliera. Particolare attenzione sarà posta sul rispetto delle peculiari caratteristiche delle lave e della flora, elementi unici che rappresentano una fondamentale e insostituibile barriera naturale per l'”ambiente mare”. All'evento, realizzato in collaborazione con la Dusty e l'azienda metropolitana trasporti Catania, partecipano diverse scuole cittadine e associazioni di volontariato ambientale.