Settimana della mobilità, apertura straordinaria della Metro

In concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità 2018, presentata oggi al Comune, sostenuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la metropolitana di Catania sarà aperta domenica 16 settembre dalle 09:00 alle 21:00 per agevolare gli sposamenti in Centro città degli utenti.

Iniziative di promozione ambientale, trekking culturali, passeggiate in bicicletta, aree pedonali nel centro storico e al lungomare, visite guidate a siti monumentali e naturalistici, seminari, esibizioni itineranti di orchestre e artisti di strada, sfilate di carretti e cavalli. Un ricco calendario organizzato dall'Amministrazione Pogliese per sensibilizzare a nuovi modelli di mobilità improntati alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente.

In occasione della manifestazione l'Amt metterà a disposizione diverse corse gratuite e la Fce aprirà la metropolitana anche di domenica.