Lungomare chiuso domenica per la "settimana della mobilità sostenibile"

Entra nel vivo il programma della Settimana europea della mobilità sostenibile messo a punto dal Comune con la collaborazione di numerose realtà pubbliche e private. Il calendario della 18esima edizione della manifestazione, dedicata al tema della “mobilità attiva” con lo slogan "Camminiamo insieme", propone un fine settimana ricco di eventi che culminerà domenica 22 settembre con la giornata “In città senza la mia auto”. L'iniziativa prevede la chiusura al traffico dalle 8 alle 14 di ampie aree del centro storico, e dalle 16 alle 21.30 del lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.

I nuovi spazi urbani a misura di mobilità sostenibile, in particolare pedonale e ciclistica, ospiteranno attività di natura artistico-culturale, anche con le iniziative dell'autobooks comunale, ludico-ricreative, sportive, con dimostrazioni ed esibizioni, espositivo-promozionali con mezzi elettrici a 2 ruote e micromobilità. Il weekend ecosostenibile si apre domani, venerdì, nella scuola media Cavour che dalle ore 8 alle 14 presenta “Bike to Scool”, iniziativa di promozione dell'utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-scuola, organizzata da Fiab Catania MontaInBike Sicilia.

Alle 9.30 prende il via al parco Gioeni, dall'ingresso di via del Bosco, l'escursione organizzata dall’associazione Orione in collaborazione con la Uisp , finalizzata in particolare a favorire tra gli studenti la conoscenza storica, geologica e della biodiversità del Parco. All'ingresso dell'ara verde cittadina sarà allestito, dalla stessa associazione Orione, uno stand per l'organizzazione di attività laboratoriali sulla storia e la biodiversità del parco. Nel pomeriggio, alle 18, parte da piazza Duca di Genova la passeggiata culturale organizzata da Siciliantica. L'itinerario prevede diverse tappe: Museo Biscari, mura di Vicolo della Sfera, Palazzetto Grasso 4, Chiesa di Sant’Orsola, Chiesa di S. Maria dell’Ogninella, Arco di S. Giovanni de Freri, epigrafe per il terremoto del 1693, Palazzo Manganelli, Giardino pensile di Palazzo Manganelli, Chiesa di Santa Teresa, Teatro Massimo Bellini, Casa del Mutilato, Colonna votiva con la statua di Sant’Agata, Convitto Cutelli, Palazzo Marletta Bonajuto, Palazzo Guttadauro di Reburdone, Palazzo Pedagaggi, Palazzo Serravalle, Convitto Cutelli, Chiesa di San Tommaso. Sabato 21 settembre è tempo di passeggiate in bici. Alle 9.30 raduno in piazza Duomo per una pedalata che raggiungerà la riserva dell'Oasi del Simeto, iniziativa a cura dell'Associazione Fiab Catania- MontaInBike Sicilia ASD. All'interno della riserva i volontari del Wwf guideranno i visitatori alla scoperta della biodiversità, anche attraverso il birdwatching e specifiche attrezzature. Sarà inoltre allestito un banchetto informativo sull'attività dell'associazione dedicata al tema:“Educazione ambientale nelle scuole e attività di tutela ambientale del territorio”.

Tutta la giornata di domenica si svolgerà all'insegna della manifestazione “In città senza la mia Auto”. L'amministrazione comunale ha predisposto la realizzazione di isole pedonali nel centro storico e al lungomare. Dalle 8 alle 14 saranno chiuse al traffico diverse aree del centro cittadino come quelle comprese tra il Giardino Bellini, le piazze Dante, Stesicoro, Duomo, e la zona di Castello Ursino, tratti delle vie Umberto, Plebiscito, Sangiuliano, Vittorio Emanuele, Garibaldi, Ventimiglia, Dusmet. Dalle ore 16 alle 21,30 sarà invece chiuso il lungomare, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. All’interno delle due grandi aree “car free” stazioneranno mezzi ecosostenibili e stand espositivo-promozionali.

In piazza Università, dalle ore 8 alle 14, sarà presente il minibus elettrico messo a disposizione dall'Amt, per l'esposizione e la divulgazione di varie attività e iniziative messe a punto dall’Ufficio comunale del Mobility Manager; spazio anche per l'“AutoBooks - Libri in circolo” dell'assessorato alla Cultura che promuoverà la lettura anche con attività di scambio-libri. Tra gli altri, saranno presenti gli stand di Fiab Catania MontainBike Sicilia ASD, che attraverso minicorsi promuoverà l’uso della bicicletta in sicurezza, dell’associazione Orione, che tratterà i temi della mobilità sostenibile con laboratori per i più piccoli.

E ancora, stand di rivenditori di mezzi elettrici a due ruote con l'esposizione di bici e ciclomotori elettrici e la possibilità di prove di mobilità sostenibile lungo circuiti prestabiliti. Sul fronte lungomare, a partire dalle 16 e sino alle 21.30, piazza Consiglio d‘Europa ospiterà le attività del minibus elettrico dell'Amt e quelle degli stand di Fiab Catania e dei rivenditori di mezzi elettrici a due ruote con esposizione e prova di bici e ciclomotori elettrici lungo la pista ciclabile del lungomare. Diverse associazioni sportive promuoveranno lo sport come pratica salutare. Nella stessa giornata è prevista inoltre l'apertura al pubblico dei siti culturali del Comune: Palazzo della Cultura e Castello Ursino saranno visitabili dalle 9 alle 19, i musei Belliniano ed Emilio Greco dalle 9 alle 13. In linea con il tema della settimana, nelle aree chiuse al traffico potranno circolare, oltre ai mezzi autorizzati (residenti, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine), i mezzi dell'Amt, quelli ecosostenibili come bici e scooter elettrici.

Le aree pedonali potranno essere raggiunte con la metropolitana Fce che, in occasione dell’evento, inaugurerà l’apertura domenicale dalle ore 9 sino a fine corsa, e sarà gratuita per l’intera giornata; o l'Amt, che metterà a disposizione dalle ore 8 alle 14, a titolo gratuito e promozionale, la linea Librino Express e le biciclette tradizionali del servizio BiCT che sarà attivo sia al parcheggio R1 di via Plebiscito sia al parcheggio Borsellino di piazza Borsellino.