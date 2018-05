Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Con Le Erbe Aromatiche di AISM dai più forza alla ricerca sulla sclerosi multipla Per info www.aism.it/aromatiche Comincia con l’impegno dei suoi Volontari, la celebrazione della Settimana di informazione sulla sclerosi multipla (26 maggio – 3 giugno), che sensibilizzeranno, informeranno e raccoglieranno fondi per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, parte con ‘Le Erbe Aromatiche di AISM’ l’iniziativa di raccolta fondi e di informazione sulla ricerca promossa da AISM con la sua Fondazione FISM che si terrà in oltre 600 piazze italiane, sabato 26 e domenica 27 maggio sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica (www.aism.it/aromatiche). Sarà l’occasione per fornire informazioni sulla ricerca scientifica finanziata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla con la sua Fondazione e per sensibilizzare sulla malattia. I fondi raccolti, in piazza Stesicoro, in via Etnea (altezza Villa Bellini), Corso Italia n.165, Piazza Verga, Piazza Vittorio Emanuele e domenica mattina presso il mercato contadino sito presso il piazzale Sanzio e presso il mercato che si trova all’interno della dogana, con le erbe aromatiche verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica. Sarà possibile sostenere la ricerca sabato e domenica anche presso le piazze Duomo e Stella Aragona a Belpasso, Piazza Matrice a Linguaglossa e i centri commerciali Katanè a Gravina e Le Zagare a San Giovanni La Punta, solo la domenica in Piazza Annunziata a Randazzo, Piazza Margherita a Ramacca, piazza Garibaldi a Palagonia e piazza Umberto a Caltagirone e il 2 giugno in piazza Duomo a Giarre. A fronte di una donazione di 10 euro, potremo portare a casa un tris di salvia, menta e rosmarino - colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti in cui viviamo o insaporire i piatti della nostra cucina. Soprattutto, ‘Le Erbe Aromatiche di AISM’ hanno il sapore della “Bontà” che si diffonde in ogni territorio. Francesca Romana Barberini conduttrice TV e foodwriter sarà al fianco di AISM per questa campagna di raccolta fondi. 45512 è un numero solidale che può fare la differenza Alla Settimana Nazionale e alle celebrazioni dei 50° AISM è legato il numero solidale 45512. Permetterà di sostenere progetti di ricerca legati alla forma progressiva di SM, la più grave, a oggi orfana di trattamenti efficaci. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; saranno di 5 euro da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali. #SMuoviti, la call to action per unirsi ad AISM Anche le Erbe Aromatiche di AISM aderiscono alla campagna #SMuoviti, la call to action che chiede di unirsi al movimento AISM per fermare la sclerosi multipla perché da 50 anni la SM non ci ferma. Un messaggio diretto che mira al coinvolgimento dell’opinione pubblica e vuole informare e sensibilizzare sui temi della SM, della cura e della ricerca. Chiede il sostegno di ogni cittadino e delle Istituzioni. Tutti sono invitati ad andare sul sito www.smuoviti.aism.it, firmare la Carta dei Diritti AISM e diventare donatore. La Sclerosi Multipla La sclerosi multipla è la prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. È tra le malattie più gravi del sistema nervoso centrale. È cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. Le donne sono maggiormente colpite: ogni giorno, in Italia, 5 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla. I sintomi associati alla sclerosi multipla sono diversi, tra questi anche la difficoltà nel linguaggio, la riduzione di forza muscolare, di sensibilità, disturbi cognitivi e nell’85% delle persone prevale il sintomo più comune definito anche il peggiore della malattia: la fatica. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate per questo è fondamentale sostenere la ricerca. Le persone con SM sono 3 milioni nel mondo, 600 mila in Europa e 118 mila solo in Italia, di cui 9.200 in Sicilia e circa 2.000 a Catania e provincia. Per informazioni contattare la sezione Aism di Catania Contatti 095441488 3407580991 aismcatania@aism.it www.aism.it/catania