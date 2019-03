Sfruttamento della prostituzione, in manette due romeni

I carabinieri di Catania Piazza Verga hanno arrestato i 33enni romeni Dinu Vasile e Milica Ionel, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

Arrestati in viale Ulisse dai carabinieri nella notte tra il 30 giugno e l'1 luglio del 2011, per induzione alla prostituzione, nonché rapina ed estorsione, reati commessi in danno di quattro donne romene, sono stati ritenuti colpevoli dai giudici etnei che li hanno condannati a anni 4, mesi 5 e giorni 14 di reclusione. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati rinchiusi nel carcere di Catania Piazza Lanza.