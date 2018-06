Sfruttavano braccianti agricoli togiendo loro documenti: sei arresti

Lucian Milea, di 40 anni, Monica Iordan, di 31, Marian Munteanu, di 31, Alice Oprea, di 31, e Marian Oprea, di 37, sono le persone fermate nell'ambito dell'operazione "Boschetari", messa in atto dalla polizia contro lo sfruttamento dei braccianti agricoli romeni. Il provvedimento di fermo è stato adottato anche nei confronti di un sesto connazionale, che non è stato ancora rintracciato sul territorio nazionale.

Sfruttavano romeni bisognosi

L'operazione della squadra mobile di Ragusa, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, è stata denominata "boschetari", senzatetto in romeno, perché la banda curava il reclutamento in Romania, il trasferimento in Italia e l'immissione nel settore del lavoro agricolo di numerosi connazionali, tutti scelte tra persone in stato di estremo bisogno, analfabete o appena capaci di leggere e scrivere. Secondo quanto accertato sarebbero state 13, tra cui quattro minorenni, le vittime del traffico di esseri umani gestito dalla banda.

Prostituzione e lavoro nero

La banda toglieva loro i documenti di identità e li teneva in condizione di totale isolamento sia dal loro Paese sia nella località nella quale erano arrivate. Milea e Iordan sono gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo e di traffico di esseri umani ai danni di connazionali, alcuni dei quali minorenni, oltre che di sfruttamento pluriaggravato della prostituzione, anche minorile. Gli altri tre sono accusati di traffico di esseri umani commesso a scopo di sfruttamento lavorativo. Alle dichiarazioni del romeno che ha permesso di dare il via all'inchiesta, nel 2017, si erano aggiunte quelle di un altro connazionale, sempre alla polizia di Ragusa. Il gruppo avrebbe goduto anche del contributo di diversi connazionali in Italia e in Romania.

Botte per chi si ribellava

La banda reagiva con violenza nei confronti delle vittime che avevano tentato la fuga ed i connazionali che non si volevano piegare al suo volere. I fermi sono stati convalidati prima dal Gip di Ragusa e poi dal Giudice per le indagini preliminari di Catania: entrambi hanno anche emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per i cinque indagati.