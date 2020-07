Sgombero di piazza della Repubblica, Cifa: "Tutelare chi ha bisogno di sostegno"

La Cifa di Catania plaude all’iniziativa dell’amministrazione in relazione allo sgombero dell’area pri-vata di piazza Grenoble, spesso rifugio notturno di migranti: la zona versava in pessime condizioni igienico-sanitarie. “Un atto dovuto che dovrebbe essere ripetuto anche in altre parti della città - osserva Gaetano Benincasa, segretario provinciale della Cifa, Confederazione Italiana delle Federazione Autonome . Questo non vuol dire non attenzionare le esigenze di molte persone che hanno bisogno di un sostegno e di un aiuto concreto. Ma è anche vero che bisogna tutelare quelle aree a vocazione commerciale. Gli interventi, se con-certati, si rivelano assai proficui per la città”.

