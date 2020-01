Sgombero senzatetto in corso Sicilia, Sunia scende in piazza

"Ci sembrano quanto meno 'paradossali' le dichiarazioni dell'assessore comunale Fabio Cantarella sui senzatetto allontanati da Corso Sicilia a Catania. La stessa Amninistrazione, attraverso i Servizi sociali ha finanziato con circa 6 milioni di euro il progetto di "Habito", l'agenzia sociale per la locazione a cui sono connessi altri servizi contro il disagio abitativo e dedicati anche ai senza dimora". Lo segnala in una nota ufficiale Giusi Milazzo, segretaria del Sunia provinciale di Catania, il sindacato degli inquilini, che a seguito dell'applicazione dell'ordinanza comunale chiede "a cosa sono servite le somme ingenti ottenute grazie al PON Metro", e che fine hanno fatto le decine di appartamenti confiscati alla mafia ormai da tempo assegnati al Comune. Continua la segretaria del Sunia: "Non solo è grave disporre lo sgombero di donne e uomini in stato di disagio ma è anche inaccettabile che nonostante esistano le risorse, gli strumenti attivati risultino inefficaci. Ci preoccupa lo spreco delle risorse da cui invece potrebbero trarne giovamento i non privilegiati". Il Sunia parteciperà alla manifestazione di sabato 18 gennaio alle ore 18 in piazza Stesicoro a Catania.