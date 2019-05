Si imbarca su un volo per Roma e ne approfitta per rubare uno smartphone

Si stava imbarcando a Catania per un volo verso Roma e ne ha "approfittato" per rubare uno smartphone a una donna. L'autore del furto è R.F, di 29 anni, e aveva sottratto il cellulare durante le operazioni di imbarco nello scalo etneo. E' stato poi individuato e bloccato al suo arrivo allo scalo romano, dopo che una serrata indagine dei poliziotti catanesi, in cui si sono rivelate preziose le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza interni dell’aeroporto, aveva permesso di identificarlo.

Contattati i colleghi di Fiumicino, gli agenti hanno trasmesso i dati somatici e la descrizione dell’uomo ricercato, permettendo ai colleghi romani di fermarlo e condurlo negli uffici di polizia di Frontiera, dov’è stato trovato in possesso della refurtiva.