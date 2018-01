Giustizia, si è insediato il nuovo procuratore generale Roberto Saieva

Si è insediato stamattina a Catania il nuovo procuratore generale Roberto Saieva. La nomina era stata deliberata dal plenum del Consiglio nazionale della magistratura lo scorso dicembre.

Roberto Saieva , 65 anni, agrigentino, è un magistrato di lungo corso e prende il posto di Salvatore Scalia, andato in pensione. Stamattina si è tenuta l'immissione in ruolo davanti alle autorità civili, militari e ai tanti colleghi del distretto di Catania. Il presidente della corte d'appello Giuseppe Meliad ha presenziato alla cerimonia ricordando la sua personale militanza assieme a Saieva nella provincia di Agrigento all'inizio della carriera di magistrati.

La nomina di Saieva a procuratore generale è arrivata dal Csm dopo che la quinta Commissione del Consiglio lo aveva indicato all'unanimità. Arriva dalla procura generale di Cagliari: in Sardegna è stato per diversi anni dopo essere stato anche alla Procura di Patti. Nel suo curriculum è presente anche una lunga permanenza in uffici giudiziari complicati dove il procuratore ha avuto modo di trattare inchieste particolarmente delicate.

Ad Agrigento, era sostituto procuratore quando nel 1990 fu ucciso il giudice Rosario Livatino dalla Stidda. Saieva nelle vesti di gudice si era occupato anche della Tangentopoli siciliana.