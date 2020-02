Giarre, si insedia ufficio per i procedimenti disciplinari

Si è insediato stamane l’Ufficio Procedimenti Disciplinari per i Dirigenti costituito dal sindaco Angelo D’Anna con determina Sindacale adottata lo scorso 13 febbraio. Erano presenti il sindaco Angelo D’Anna e componenti avv. Riccardo Liotta componente della Commissione deontologia dell'Ordine degli Avvocati di Catania e la dott.ssa Diane Litrico Dirigente della Città Metropolitana di Catania mentre era assente per motivi di salute il Presidente dott.ssa Linda Piazza, Segretario Comunale di Milo. Dopo la costituzione dell’Ufficio i componenti hanno iniziato a prendere visione di tutta la documentazione pregressa esistente e concordato la modalità per il prosieguo dei lavori. Il sindaco di Giarre Angelo D’Anna alla fine dell’incontro ha rilasciato la seguente dichiarazione “L’azione disciplinare all’interno della gestione di un Ente non è certamente la leva che si vuole privilegiare per riuscire a conseguire gli obiettivi nell’interesse della collettiva. Tuttavia ciò si rende necessario per valutare con equilibrio e equidistanza qualunque fatto possa essere oggetto di approfondimento, evitando che gli stessi soggetti interessati possano valutare altri colleghi come peraltro avvenuto fino ad oggi. Ci auguriamo che questa Ufficio possa intervenire a tutela e garanzia del buon andamento, dell’imparzialità, e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.