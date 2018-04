Si torna a sparare per strada, due uomini gambizzati in due giorni

Si torna a sparare nelle strade di Catania. Questo pomeriggio un uomo ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco è arrivato al Pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Catania. L'uomo, giunto nei locali del presidio ospedaliero con la propria autovettura, è cosciente ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario che ha predisposto l'intervento d'urgenza.

Il caso è il secondo della settimana. Solo due giorni fa un primo uomo è stato gambizzato ed è attualmente ricoverato nel reparto di primo soccorso, fuori pericolo, in attesa del trasferimento in Ortopedia. Anche lui è stato colpito ad entrambe le gambe. In una presenta una frattura mentre nell'altra sono rimasti frammenti di proiettile impossibili da estrarre.

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, quest'ultimo dovrebbe essere un piccolo spacciatore del quartiere Zia Lisa. Non è ancora chiara la dinamica di entrambi i fatti né se possano essere in qualche modo collegabili.