Siam, costituito comitato della base di Sigonella

Si è costituito il 15 novembre scorso il Comitato locale del Sindacato Aeronautica militare SIAM di Sigonella. Continua così l'opera di costruzione dell'associazione sindacale in tutta Italia con lo scopo di radicarsi sul territorio per iniziare a dare risposte ai tantissimi iscritti. Alfio Messina è stato eletto all'unanimità quale Coordinatore locale. Lo stesso, come approvato dai soci presenti, si avvarrà dei vice coordinatori Sergio Scuto e Antonio Fulco. “Sono estremamente onorato per l'elezione e soprattutto per la fiducia che i colleghi hanno riposto in me – ha dichiarato Messina – e spero di dare il mio contributo alla sezione di Sigonella del SIAM consapevole delle difficoltà che inevitabilmente incontreremo in un momento particolarmente complesso per il sindacato militare. Da subito mi metterò al lavoro a sostegno dei colleghi di Sigonella senza però dimenticare che tra le priorità e gli obiettivi del SIAM il più importante, nonché urgente, infatti è quello di pervenire a una legge sui sindacati militari quanto più funzionale e democratica, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018”.

Il SIAM continua quindi a crescere dando un segno evidente di volontà nel perseguire l'obiettivo posto anche dalla storica sentenza della Corte Costituzionale ovvero costruire e rendere operativo il sindacato per i militari. Alla presenza di Giacomo Rota, segretario generale CGIL di Catania e di Pina Palella, dipartimento Legalità e sicurezza della CGIL l'occasione è stata propizia anche per fare il punto della situazione sul tema generale dei diritti sindacali estesi ai militari. Nell’attesa di una propria sede collocata all'interno del sedime aeroportuale di Sigonella, il SIAM usufruirà degli spazi e delle infrastrutture messe a disposizione dalla CGIL di Catania in via Crociferi n° 40. I soci possono già fruire della convenzione di servizi di assistenza fiscale, valevole su tutto il territorio nazionale, con i CAAF CGIL e prossimamente anche dei servizi di INCA CGIL per la previdenza e il patronato.