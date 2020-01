Sibeg-Coca Cola a rischio delocalizzazione, Falcone: "No a tasse illogiche"

Una delegazione forzista si è recata in visita allo stabilimento Sibeg - Coca Cola alla Zona Industriale che a seguito dell'introduzione della plastic e sugar tax rischia di dover delocalizzare la storica fabbrica etnea per spostarsi in Albania. L'amministratore delegato Luca Busi ha incontrato gli esponenti di Forza Italia che si erano dati appuntamento davanti i cancelli dell0azienda. Presenti l'onorevole Stefania Prestigiacomo, il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani e l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, che degli azzurri è commissario provinciale a Catania: "Siamo qua a testimoniare l'illogicità di una tassazione iniqua e assolutamente sbagliata che anziché incentivare, demotiva chi vuole fare impresa a investire in altre zone. Questo comporta il rischio delocalizzaizone. Noi come Forza Italia - ha dichiarato Falcone - diciamo che bisogna sostenere le aziende e infatti come Governo regionale abbiamo investito alla Zona industriale di Catania 10 milioni di euro per migliorare la viabilità, pubblica illuminazione e videosorveglianza per la sicurezza delle imprese".

"Oltre 700mila siciliani hanno già lasciato questa terra per andare in altre parti d'Italia o all'estero - ha commentato Marco Bestetti coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani - noi siamo qui in visita allo stabilimento Sibeg perché pensiamo che la Sicilia si meriti investimenti e posti di lavoro, queste assurde nuove tasse sulla plastica e sullo zucchero stanno invece facendo chiudere gli stabilimenti, qui in questa fabbrica sono a rischio 300 lavoratori che invece noi vogliamo difendere. Noi crediamo che la tutela dell'ambiente e della salute vada incentivata con investimenti, non con le tasse".