Sibeg produrrà in Sicilia la nuova Fanta con succo di "Limone di Siracusa IGP"

Lo stabilimento catanese di Sibeg produrrà la nuova Fanta Limonata IGP senza zuccheri aggiunti con succo di "Limone di Siracusa IGP": una limonata con succo di limone 100% controllato dal Consorzio di Tutela del "Limone di Siracusa IGP", valorizzando così un'eccellenza della filiera agrumicola siciliana e continuando lo storico legame tra Fanta e l'Italia, dove questa bevanda nacque nel 1955. Sibeg da 60 anni produce e commercializza sul territorio siciliano i marchi della The Coca-Cola Company e conferma il proprio legame con questa terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo orgogliosi di poter valorizzare le materie prime del nostro Paese - ha dichiarato Luca Busi, amministratore delegato Sibeg - un impegno che testimonia il rapporto tra Coca-Cola e la Sicilia, iniziato più di 90 anni fa e rafforzato dalla nostra presenza a Catania dal 1960". Secondo lo studio realizzato nel 2019 da SDA Bocconi School of Management, l'impatto socio-economico di Coca-Cola in Sicilia è pari a 48,2 milioni di euro con circa 1000 occupati e un indotto per oltre 2400 persone.