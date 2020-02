Sibeg, rimodulazione sugar e plastic tax: la soddisfazione della Flai etnea

La Flai Cgil di Catania esprime compiacimento per l'iniziativa dei parlamentari 5 Stelle, Simona Suriano ed Eugenio Saitta, che chiederanno una rimodulazione della tassazione prevista su sugar e plastic tax, secondo nuovi parametri. "È un passaggio necessario che mira a non penalizzare le aziende del settore e che ha come diretta conseguenza la tutela di chi lavora - commenta il segretario generale della Flai, Pino Mandrà- Giudichiamo importante anche la metodologia di confronto avviata in particolare dalla deputata Suriano, che ha toccato tutti gli attori necessari a partire dal territorio e dunque dall'ascolto della Sibeg e della Flai. Ci aspettiamo adesso che l'azienda non trovi altre ragioni per insistere su esuberi e delocalizzazioni"