Sicula Trasporti, presidio di protesta contro la discarica dei Leonardi

Comitati di cittadini, abitanti di Vaccarizzo, gruppi e associazioni di Catania, Lentini e Augusta, si sono dati appuntamento stamattina in contrada Codavolpe, per un presidio di protesta contro gli impianti della Sicula Trasporti. Una vera e propria mobilitazione contro il sito gestito dalla famiglia Leonardi recentemente finita sotto inchiesta con l'operazione "Mazzetta Sicula". "Le vicende giudiziarie dei Leonardi e l’affidamento agli 'amministratori giudiziari' non hanno cambiato di una virgola lo stato di fatto - si legge in una nota diramata dal Coordinamento No Discarica Armicci Lentini congiuntamente al Comitato per la vivibiltà, Tutela e salute di Codavolpe e Vaccarizzo - resta un’enorme discarica con impianti annessi che inquinano territori, producono emissioni pestilenziali che - nell’indifferenza delle autorità preposte ai controlli - ammorbano gli abitanti di Villaggio Primo Sole, Contrada Coda Volpe e Vaccarizzo". La preoccupazione dei Comitati però si estende anche al progetto di ampliamento del sito, sul quale avrebbe dovuto pronunciarsi la conferenza dei servizi, che però giorno 7 luglio è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi, “in attesa di acquisire, da parte degli organi ci controllo, i risultati delle ispezioni richieste dall’Autorità competente in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

"Intanto continua il conferimento di munnizza da oltre 200 comuni siciliani e continua il business dei rifiuti a discapito di territori e salute degli abitanti", si legge ancora nella nota. I comitati chiedono che venga definitivamente archiviato il progetto del termovalorizzatore per gassificazione e che venga chiuso il centro di biostabilizzazione. "Perché mai i dirigenti tecnici della Sicula Trasporti sono ancora lì a organizzare il traffico dei rifiuti? - chiedono ancora i Comitati - Il raddoppio della discarica e la progettazione di ulteriori impianti inquinanti si configurano dall’inizio alla fine come un atto criminale. Ancor più criminale è che non si proceda immediatamente alla chiusura della discarica in autotutela o in via preventiva dopo aver appurato sversamenti in mare e seppellimento in discarica dei rifiuti non trattati".

