Il comitato Terranostra chiede più sicurezza al viale Mario Rapisardi

Dopo l’aggressione all’edicolante verificatasi nei giorni scorsi, il Comitato “Terranostra” chiede più sicurezza sul viale Rapisardi a Catania.

"Lungo l’intero viale Mario Rapisardi serve un potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine. Lo richiede il comitato Terranostra,attraverso il suo componente Carmelo Sofia, dopo l’aggressione dei giorni scorsi ai danni di un edicolante della zona. Un gesto che ha sconvolto tutti per la sua estrema violenza e con il povero commerciante costretto a ricorrere alle cure mediche. L’emergenza Coronavirus costringe molte attività a restare chiuse e questo inevitabilmente comporta grosse perdite per le piccole o medie imprese. Se a questo ci aggiungiamo pure la paura di possibili furti da parte di delinquenti senza scrupoli, la situazione rischia di precipitare ulteriormente. Che siano attività aperte o chiuse non sarà certo una saracinesca abbassata o alzata a cambiare la sostanza. Con lo stato di quarantena la microcriminalità cerca facili guadagni ai danni degli imprenditori che lavorano in un’area a forte vocazione commerciale come quella del viale Mario Rapisardi e delle strade limitrofe. I pattugliamenti di polizia e carabinieri, per far rispettare le normative che evitino il contagio da Covid-19, può essere un buon deterrente ma tutto questo non basta perché i ladri colpiscono alle prime luci del mattino o nel cuore della notte quando non ci sono nemmeno quelle poche persone che si muovono per andare al lavoro o fare la spesa. Il rischio ora è che questi episodi criminosi possano ripetersi in futuro e magari, oltre ai danni nei confronti dei commercianti, possa riguardare anche il furto delle caditoie le ruote delle auto parcheggiate o addirittura gli appartamenti svaligiati".

Il comitato “Terranostra” chiede al Sindaco Pogliese di predisporre in questa parte di Catania un controllo specifico da parte della polizia municipale per fare in modo che i commercianti e gli abitanti del viale Mario Rapisardi, insieme al resto di Catania, non subiscano altri danni fisici e materiali.