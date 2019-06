Sicurezza in centro, il sindaco Pogliese incontra il questore

Il sindaco Salvo Pogliese ha ricevuto a palazzo degli elefanti il nuovo questore di Catania Mario Della Cioppa, per un primo confronto sulle questioni legate alla sicurezza della Città e alla collaborazione istituzionale tra il Comune e la Questura. Il primo cittadino ha evidenziato l’esigenza di un’intensificazione dei controlli preventivi e repressivi in tutta la Città, con particolare riguardo alle zone di Corso Sicilia, della movida serale e lungo i percorsi dei turisti dal porto al centro storico e nei principali siti monumentali. Il sindaco e il questore, inoltre, hanno convenuto di aumentare le azioni interforze per il controllo del territorio cittadino con il coinvolgimento del corpo della polizia municipale.