Sicurezza nei cantieri, da Catania parte progetto pilota

Sicurezza nei cantieri e nuovi strumenti digitali: parte da Catania il progetto pilota per ottimizzare la comunicazione tra organi di vigilanza e operatori dell'edilizia. Sarà, infatti, operativo da lunedì 30 luglio il nuovo Sistema inserimento notifiche preliminari (Sinop), che consentirà per la prima volta di comunicare online, tramite piattaforma informatica, le notifiche preliminari per l'apertura dei cantieri, obbligatorie ai sensi del decreto legislativo 81/2008.

Grazie al software, finanziato dall'ente Scuola edile di Catania e dalla Cassa edile provinciale, sarà possibile trasferire tempestivamente la carta d'identità del cantiere con cui la committenza denuncia l'inizio attività al servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asp (Spresal), alla direzione territoriale Lavoro e in copia all'amministrazione concedente.



Tramite l'uso di posta elettronica certificata e la compilazione dei moduli, l'invio dei documenti verrà semplificato con una netta riduzione di tempi e costi. La costruzione della banca dati, protetta da accessi non autorizzati, agevolerà gli enti paritetici nella consulenza gratuita alle imprese per tutto ciò che riguarda prevenzione e formazione sulla sicurezza nel cantiere: un'innovazione che potenzierà il settore anche in termini di trasparenza e