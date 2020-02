Sicurezza, Pogliese incontra titolare del First: "Atto di vandalismo rimanga fatto isolato"

Il sindaco Salvo Pogliese ha incontrato stamani in Municipio Giovanni Barone, il titolare dell’esercizio commerciale First di piazza Delle Belle che sabato notte ha subito atti di vandalismo nella parte esterna del locale. Il primo cittadino insieme all’assessore Barbara Mirabella ha voluto esprimere la piena solidarietà dell’amministrazione Comunale per i danneggiamenti nei confronti delle attività private e dei monumenti pubblici, che ripropongono il tema della sicurezza nel centro storico della città: “Ho voluto personalmente sincerarmi con l’imprenditore dei danni causati - ha detto Pogliese – perché lo sfregio alle sue attività rimanga un fatto isolato. Anche per questo ringrazio e plaudo alla polizia di Stato che ha prontamente fermato l’autore degli atti di vandalismo, perpetrati in una zona molto frequentata anche nelle ore notturne”.

Il sindaco Pogliese a margine dell’incontro, ha reso noto che nei prossimi giorni incontrerà anche una delegazione di esercenti che operano nella zona del vecchio San Berillo.