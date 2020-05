Sicurezza sul lavoro: sanzionato imprenditore tessile

I carabinieri di Randazzo, con il supporto dei loro colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, nell’ambito di un piano di controllo delle attività produttive operanti nel territorio, hanno proceduto a una verifica di un’attività specializzata nel settore delle confezioni tessili. Nel corso dell’attività ispettiva è emerso come l’amministratore dell’azienda in questione, un 50enne randazzese, non avesse ottemperato all’obbligo d’inviare i propri dipendenti a visita medica preventiva e/o periodica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria, nonché di aver omesso di custodire presso la sede di lavoro il documento di valutazione dei rischi. Per tali violazioni nei confronti dell’amministratore della società sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 5.700 euro circa.

