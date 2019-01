Etna, giornata di prevenzione degli incidenti sulla neve

Sono stati 150 partecipanti e 20 i tecnici del soccorso alpino impiegati in una “ciaspolata” tra le nevi dell'Etna, in completa sicurezza. Questi i numeri di "Sicuri con la neve - 2019", l'evento organizzato e promosso dalle stazioni Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che, come ogni anno, ha visto impegnati i volontari nella dimostrazione delle operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte da valanga.

In particolare, durante l'edizione di quest'anno, i tecnici hanno accompagnato i partecipanti all'evento lungo una piacevole ciaspolata da Monte Conca fino al Rifugio Attilio Castrogiovanni, immersi nella grande pineta che ricorda un paesaggio alpino con l'aggiunta della visione del mare Ionio ad est e dello Stretto di Messina a nord. Presenti all’evento varie sezioni del Cai e i giovani della sezione di Linguaglossa dell’Alternanza Scuola Lavoro. “Una giornata proficua per la partecipazione numerosa e per le informazioni sui comportamenti corretti da tenere in montagna, che i nostri tecnici di soccorso alpino – ha spiegato il Presidente Regionale del Sass dott. Franco Del Campo - hanno potuto fornire ai partecipanti. Informazioni e suggerimenti indispensabili per una fruizione serena e sicura dell'ambiente montano innevato".