La Sidra assume otto operai, è polemica sul bando

La Sidra, società comunale che si occupa della gestione dei servizi idrici, lo scorso 8 gennaio ha pubblicato un avviso sul proprio sito internet per comunicare la selezione di otto operai per la rilevazione dei contatori dell'acqua. Per concorrere agli incarichi basta la terza media e l'aver compiuto il diciottesimo anno. Catania Bene Comune attacca la società per non aver pubblicizzato in maniera più ampia la notizia delle future assunzioni.

"Una clausola di dubbia legittimità - si legge nella nota - prevede che si debbano avere cinque anni di esperienza nella rilevazione dei contatori d'acqua. Gli 8 selezionati avranno contratti di secondo livello nel comparto acqua e gas, a tempo determinato e parziale. L'avviso per l'assunzione è stato nascosto sul sito istituzionale della Sidra, senza la minima visibilità, e vi si accede esclusivamente aprendo la sezione amministrazione trasparente, accedendo ai bandi di concorso, senza alcun link diretto". E' strettissimo il tempo nel quale inviare le domande, appena dieci giorni che scadono domani, 18 gennaio 2019, alle ore 12.

"È molto grave che il Presidente di Sidra Spa, Antonio Vitale, non abbia provveduto a dare la corretta e giusta visibilità alla procedura di selezione del personale. La Sidra appartiene alle cittadine e ai cittadini catanesi. Chiediamo al Sindaco di Catania, quale azionista unico di Sidra e responsabile del controllo sulle società partecipate, di intervenire immediatamente per ottenere la proroga dei termini per la partecipazione alle procedure di assunzione. Chiediamo all'amministrazione comunale e al cda di Sidra di intervenire - conclude Catania Bene Comune - per modificare il bando per l'assunzione degli 8 operai valutando l'eliminazione di clausole che potrebbero inutilmente limitare l'accesso alla procedura di selezione".