Sidra, disservizi in viale Bummacaro: problema nella rete fognaria condominiale

Sono giunte agli uffici della Sidra numerose segnalazioni riguardanti disservizi a carico della rete fognaria di Viale Bummacaro 16. Tecnici dell'Azienda - fanno sapere con una nota- hanno, immediatamente, effettuato dei sopralluoghi evidenzianti come si tratti di malfunzionamenti della rete fognaria interna condominiale, ricadente in area privata, e pertanto di pertinenza esclusiva dell'Ente proprietario dell'immobile cui spetta di intervenire per risolvere il problema. "Sidra infatti non può intervenire in aree private e operare su strutture idriche non di sua proprietà. La nostra Azienda ha provveduto a darne puntuale comunicazione sia al Comune di Catania che, direttamente, agli utenti che hanno effettuato segnalazioni telefoniche", conclude la nota di Sidra.

