Sidra annuncia disservizi a Gravina e San Giovanni La Punta

Sidra comunica che, a causa di urgenti e indifferibili lavori di manutenzione agli impianti di produzione, lunedì 30 marzo 2020 dalle ore 8 alle ore 13 sarà sospesa l’erogazione idrica nel territorio del Comune di San Giovanni la Punta. Nella stessa giornata di lunedì potranno verificarsi fenomeni di mancanza di acqua, o bassa pressione di erogazione, nell’area del Comune di Gravina di Catania (via Gramsci, Via Fratelli Bandiera, via Etnea, Via San Paolo, Via Coviello e traverse limitrofe) e del Comune di Catania (Via San Giovanni Galermo, Via Sebastiano Catania, via Como, via Pavia, via Brescia e traverse limitrofe. La completa normalizzazione del servizio è prevista per il tardo pomeriggio di lunedì 30 marzo.