Sidra, niente acqua a Catania il 18 marzo: ecco le zone interessate

La Sidra spa, con una nota, comunica che lunedì 18 marzo sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per l’intera giornata a causa di interventi di manutenzione straordinaria su alcuni impianti di produzione.

I disagi riguarderanno i quartieri di Cibali, San Cristoforo, Angeli Custodi, Fortino. Le altre zone interessate sono quelle del viale Mario Rapisardi ( parte bassa), viale delle Medaglie d’Oro, via Acquedotto Greco, via Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi, via del Plebiscito ( parte bassa), via della Concordia ( civici pari), piazza Federico di Svevia, piazza Risorgimento.

Il regolare ripristino del servizio idrico è previsto per la tarda serata. Nel corso della giornata saranno a disposizione i servizi di emergenza e pronto intervento tramite il numero verde della Sidra 800-650640.