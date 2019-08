Il presidente della Sidra annuncia azioni per risanare l'azienda

Lunedì 5 agosto alle ore 10,30 presso la sede di via Vagliasindi n. 53 a Catania, il prof. avv. Antonio Vitale incontrerà la stampa per un chiarimento complessivo sulle vicende che hanno riguardato la Sidra SpA nelle ultime settimane. Sarà anche occasione per illustrare le azioni di risanamento ed efficientamento dell'azienda messe in atto in questi mesi di amministrazione.