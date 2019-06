Sigonella, gli ufficiali in congedo visitano il 41° stormo

Lunedì 24 giugno 2019, ha avuto luogo al 41° Stormo e all’Aeroporto dell’Aeronautica Militare (AM) di Sigonella la visita dei soci dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) Sezione di Catania. L’Associazione, riunisce gli Ufficiali in congedo, provenienti dal servizio permanente e di complemento, che hanno fatto parte, con qualsiasi grado, delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato e dei Corpi ausiliari delle Forze Armate. Ispirandosi alle tradizioni militari, al carattere patriottico, civico e di solidarietà, la visita è stata l’occasione per rafforzare il legame verso le Istituzioni militari e allo stesso tempo un momento di aggiornamento professionale. Provenienti da tutta la Sicilia, i membri dell’UNUCI, in compagnia anche delle loro signore e/o figli, sono stati accolti dal Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella, Colonnello Pilota Gianluca Chiriatti. A seguire, un briefing di presentazione della complessa realtà dell’Aeroporto di Sigonella e la visita conoscitiva ad alcune infrastrutture della Base, compreso il velivolo P-72A del 41° Stormo in mostra statica che ha suscitato molto interesse. Al termine della giornata, dopo lo scambio dei crest a ricordo della visita, sono arrivati i ringraziamenti da parte del Presidente dell’UNUCI Catania, Fulvio Torrisi, per l’accoglienza ricevuta a Sigonella.