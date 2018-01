Ruba 5 mila litri di gasolio all'oleodotto di Sigonella, catanese arrestato

Furto di combustibile lungo l'oleodotto dalla stazione di spinta Nato San Cusumano, nella base americana di Sigonella. Cinque mila litri di gasolio sappena rubato tramite l'applicazione di una cravatta di raccordo alla conduttura sono stati recuperati da carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per furto Filippo Basile, 56 anni di Catania. E' il secondo arresto simile che avviene in dieci giorni sempre nella stessa zona. I carabinieri hanno individuato un mezzo pesante in contrada Tenuta Grande, uno dei luoghi nevralgici della conduttura, ed hanno sorpreso Basile che aveva già riempito dei serbatoi per un totale di 5 mila litri di gasolio

Filippo Basile, 56enne catanese è stato arrestato per aver rubato cinque mila litri di gasolio lungo l'oleodotto della stazione di spinta Nato San Cusumano, nella base americana di Sigonella. Il furto è avvenuto tramite tramite l'applicazione di una cravatta di raccordo alla conduttura. Il carburante è stato recuperato dai carabinieri che hanno individuato un mezzo pesante in contrada Tenuta Grande, uno dei luoghi nevralgici della conduttura, ed hanno sorpreso Basile che aveva già riempito dei serbatoi.

E' il secondo arresto simile che avviene in dieci giorni sempre nella stessa zona.