Sigonella: Uil, sciopero di due ore al giorno dei pompieri

I lavoratori del settore pompieri nella Us Naval Air Station di Sigonella protesteranno da lunedì a mercoledì per due ore con sit-in dalle 8 alle 10 ai cancelli della base "Nas II". Lo sciopero è stato proclamato dalla Uiltucs-Uil di Catania. Secondo il sindacato è "ormai evidente che il Comando non intenda ascoltare e valutare quanto abbiamo portato in discussione al tavolo di confronto in merito al conteggio delle festività non godute nel calcolo dei turni e conseguente turnazione".

"Noi rivendichiamo - aggiungono il segretario del sindacato di categoria, Giovanni Casa, e il componente della segreteria territoriale, Roberto Tenio - una corretta interpretazione delle regole contrattuali sull'orario di lavoro dei pompieri. Si rischia, infatti, che ciascun lavoratore si ritrovi trattenute in busta o venga costretto a maggiori prestazioni non remunerate in conseguenza di riduzioni orarie autorizzate e godute nel tempo in base all'organizzazione dei turni preesistente"