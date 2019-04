Comune, Simona Suriano chiede di fare chiarezza sulle cause del dissesto

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano interviene a margine dell’incontro tra il sindaco di Catania Salvo Pogliese e la vice ministra Laura Castelli per discutere alcune misure a sostegno della città etnea.

“Dopo la richiesta del sindaco – spiega Suriano – il nostro gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle si è subito adoperato per fissare un incontro urgente con la vice ministra Castelli e la ringraziamo per la sua celerità e immediata disponibilità. Siamo coscienti che non si può perdere altro tempo perché la gravissima situazione del Comune di Catania rischia di travolgere e massacrare ulteriormente I servizi erogati ai cittadini. Per questo motivo, ad esempio si sta studiando in commissione la rinegoziazione dei mutui contratti dall’ente che gravano come un macigno sui conti del Comune. A pagare le spese del dissesto sono i catanesi e dopo anni di politica degli sprechi si è arrivati a un punto di non ritorno”.

“Sicuramente questo governo affronterà la situazione con serietà e responsabilità. Non ci saranno aiuti a pioggia come in passato ma un percorso basato sulla ripresa dell’ente e sulla sostenibilità dei conti che premierà politiche virtuose. Però mi preme sottolineare la necessità di un’azione di indagine per accertare con chiarezza e senza infigimenti le responsabilità del dissesto del Comune. Responsabilità che le classi dirigenti che hanno governato si dovranno assumere dinanzi ai cittadini e che devono avere nomi e cognomi precisi dei colpevoli di questo disastro. Mi farò portavoce - conclude - di tutte le istanze del territorio e continuerò a vigilare su questo percorso avviato con la vice ministra per fare in modo che si possa arrivare, nel breve, a segnali tangibili”, ha concluso Suriano.