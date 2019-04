Forestali senza stipendio da dicembre, monta la protesta

“I lavoratori impiegati sull’Etna dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali continuano a non percepire lo stipendio di dicembre. I centocinquantunisti, invece, non sono stati immessi in servizio". Lo affermano Pietro Di Paola, Pino Mandrà e Andrea Cavallaro per le segreterie provinciali di Fai-Flai-Uila dopo l’incontro di oggi nella sede dell’Ufficio servizi per il Territorio della Regione siciliana con il direttore Antonino Di Marco. Fai Cisl-Flai Cgil-Uila Uil hanno tentato un confronto con i vertici dell’azienda che stamattina, però, ha prodotto un nuovo nulla di fatto.

Per questo motivo, martedì 16 con inizio alle 10 i forestali protesteranno con un sit-in dinanzi alla sede aziendale di via Santangelo Fulci a Catania”. Gli esponenti sindacali, al termine della riunione, hanno criticato “le mancate risposte sul saldo degli stipendi in tempi celeri, la discriminazione ai danni dei centocinquantunisti catanesi rispetto ai colleghi delle altre province siciliane e le violazioni contrattuali sui rimborsi chilometrici che da ben quattro anni non vengono pagati ai forestali pur essendo maturati e dovuti”. Di Paola, Mandrà e Cavallaro avevano già scritto nelle scorse settimane al prefetto, Claudio Sammartino, per chiedere il suo intervento “anche per evitare inconvenienti di ordine pubblico dovuti all’esasperazione dei lavoratori” e denunciare come “da mesi siano stati inoltrati inutili solleciti e diffide, ma non sono state date spiegazioni plausibili che giustifichino una così grave inadempienza”.