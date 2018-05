Un imprenditore, un manager, uno sportivo: la squadra di Bianco

"Ho compiuto delle scelte meditate e pienamente coerenti con il progetto civico che stiamo mettendo in campo. Ho voluto accanto a me alcune delle migliori espressioni della città: giovani, una donna, con esperienze manageriali e professionali, spesso assai innovative. Non scelti per identità politica o peggio ancora per spartizione. Nè in quanto ex assessori di vecchie giunte ormai dimenticate o di giunte di altri comuni. La città che vogliamo merita ben altro".

E' quanto dichiara il candidato Sindaco Bianco prima di svelare, senza ancora dare i nomi, la sua scelta degli assessori: "Ho voluto un giovane imprenditore, brillante e con un approccio smart, un manager dello spettacolo che organizza uno dei più grandi eventi cittadini come EtnaComics, un campione sportivo che ama la città, una consigliera comunale senza una particolare connotazione politica che ha alle spalle importanti esperienze nel campo artistico. Un progetto civico dunque non solo declamato ma praticato nei fatti. E lo stesso vale per i nostri candidati al consiglio comunale dove sono numerose le espressioni del mondo associativo, professionale, artistico, culturale. Donne e uomini che condividono un'idea di città moderna ed innovativa e un progetto di rigenerazione urbana che è già oggi tra i più importanti del Paese e che dobbiamo completare nei prossimi cinque anni, per rendere stabile lo sviluppo di Catania".

La squadra degli assessori

Giuseppe Gianluca Costanzo - Imprenditore, Presidente Giovani Confindustria

Antonio Mannino - Imprenditore, Organizzatore di eventi

Orazio Arancio - Campione di Rugby

Ersilia Severino - Funzionaria Agenzia delle Entrate, già Vice Presidente del Teatro Stabile