Incendiata l'auto del sindaco di Castiglione di Sicilia, Prefettura etnea dispone vigilanza

La prefettura di Catania ha disposto una misura di vigilanza a tutela del sindaco di Castiglione di Sicilia, Antonio Camarda, a cui è stata bruciata l'auto. La decisione è stata adottata in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto Claudio Sammartino ha convocato il sindaco per i prossimi giorni per sentirlo in sede di Comitato.

L'episodio è avvenuto giovedì scorso. La Fiat Bravo era parcheggiata davanti al municipio, in piazza Lauria. "Mi hanno chiamato in strada per un'auto in fiamme e quando sono uscito dal comune ho visto che quell'auto era la mia", ha raccontato il sindaco Camarda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Randazzo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Randazzo e dalla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Catania.

"Non riesco a trovare un solo episodio - ha aggiunto- per inquadrare ciò che mi è successo". "Onestamente sono sereno - ha concluso- compatibilmente su quello che è successo, molti sono stati le manifestazioni affetto e di vicinanza di tanti sindaci".