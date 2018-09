Comune, il sindaco Pogliese in visita alla Direzione Investigativa Antimafia

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese si è recato in visita istituzionale nella sede catanese della Direzione Investigativa Antimafia, incontrando il capo centro dottor Renato Panvino, gli ufficiali e gli operatori dell’agenzia. Il sindaco ha ringraziato il dottor Panvino per l’insostituibile servizio che le donne e gli uomini della Direzione negli anni hanno reso alla città, a supporto dell’azione della magistratura nella lotta alla criminalità mafiosa e per l’affermazione del valore della legalità nella comunità cittadina.

Pogliese ha altresì ribadito al dottor Panvino la totale disponibilità delle istituzioni locali a cooperare con tutte le articolazioni dello Stato, nel comune obiettivo di contrastare e debellare l’infiltrazione della criminalità in tutti gli ambiti della nostra città.