Pogliese visita la chiesa evangelica ed il centro missionario di Picanello

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, si è recato in visita presso la Chiesa Evangelica Hosanna e presso il Centro Missionario Anac Onlus, nel popoloso quartiere di Picanello. È stato accolto dal pastore Francesco Romeo e dalla leadership della Chiesa che in tempi di Coronavirus, sta svolgendo un lavoro capillare nel territorio con la distribuzione giornaliera di pacchi spesa a domicilio. Inoltre la Chiesa, attraverso l'apporto di diversi partner come l'associazione Italy for Christ con il suo fondatore Gaetano Sottile, l’associazione Cristo è la Risposta e la Chiesa Evangelica Cinese in Italia ha potuto approvvigionarsi di migliaia di mascherine chirurgiche, che ha distribuito e sta continuando a distribuire gratuitamente nelle abitazioni del quartiere di Picanello.

Il sindaco accompagnato dal capogruppo in consiglio comunale Daniele Bottino che ha organizzato la visita, ha potuto constatare come la Chiesa ed il Centro Missionario Anac completino insieme un lavoro straordinario per il quartiere di Picanello, con tantissime attività ricreative, artistiche, formative ed educative per tutte le fasce d'età ma soprattutto per bambini e giovani che, (in tempi normali), si ritrovano insieme in un ambiente sano e costruttivo.

"Ringrazio il sindaco per l'attenzione mostrata e per la visita.Tenevo che lui constatasse personalmente lo straordinario lavoro che viene fatto da diversi anni dalla Chiesa Evangelica e dal Centro Missionario nel quartiere.Picanello è un quartiere meraviglioso, pieno di potenzialità, ma anche di problematiche.Oggi la politica deve supportare questi motori sociali all'interno dei quartieri,perché fondamentali ed essenziali.Loro riescono a coprire ed a dare servizi che le istituzioni non riescono a dare e per questo li ringrazio profondamente a nome di tutto il quartiere e della nostra città", ha detto Bottino.