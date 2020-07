Vertenza Sirti, proclamato un nuovo sciopero dei lavoratori

“Inaccettabile chiedere ulteriori sacrifici a lavoratori gia fortemente penalizzati dalla situazione attuale”. Il segretario generale della Uilm Catania, Giuseppe Caramanna, sottolinea così le preoccupazioni per lo stato della vertenza Sirti e annuncia due ore di sciopero per martedì 28 nella sede di Belpasso. L’azione di protesta è stata discussa dal direttivo territoriale Uilm Sirti che, in piena intesa con il Coordinamento nazionale, contesta il piano aziendale. “Ci opponiamo fermamente - spiega l’esponente sindacale - al restringimento della platea dei lavoratori intereressati dal contratto di solidarietà e a deroghe sul buono-pasto, che si ridurrebbe da 13.50 euro a 8”. La Uilm, che rifiuta discriminazioni tra chi ha prestato attività lavorativa e chi no durante l’emergenza-Covid, rivendica “l’allargamento del contratto di solidarietà a tutto il personale in modo da limitare riduzioni ancora più pesanti in busta paga e il confronto sulla quota di subappalti oggi intollerabilmente alta, a tutto discapito del personale Sirti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.