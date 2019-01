Sisma di S. Stefano, incontro pubblico sullo stato degli interventi

Nella mattinata di oggi, 18 gennaio 2019, nella sede del Centro di Coordinamento Regionale (COR) di San Giovanni la Punta (CT), si è svolto un incontro pubblico per fare il punto sulla situazione degli interventi svolti e di quanto ancora necessario per le popolazioni e per i territori colpiti dal sisma del 26 dicembre scorso.

All'iniziativa hanno partecipato i sottosegretari del Governo Vito Crimi (alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e Salvatore Giuliano (all'Istruzione). Presenti al tavolo il capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, il Capo della Protezione Civile Regionale, Calogero Foti, il Prefetto di Catania Claudio Sammartino e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, Gaetano Vallefuoco.

All'incontro è stata ribadita l'attenzione che, su più fronti, il Governo e le Istituzioni competenti intendono continuare a garantire, per gli ulteriori interventi necessari alla messa in sicurezza, alla ricostruzione e al ritorno alla normalità, con una particolare attenzione al risarcimento dei danni, alla ripresa delle attività produttive, al ripristino della viabilità ed alla completa e sicura fruibilità degli edifici scolastici.