Ondate di calore, al via anche a Catania il sistema di allerta

E' partito il sistema nazionale di previsione e allarme sulle ondate di calore. A partire dal 15 maggio fino al 15 settembre 2018, i consueti bollettini sono pubblicati sul portale del Ministero della Salute, dal lunedì al venerdì. I dati sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio dal lunedì al venerdì, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero.

Il sistema è dislocato in 27 città italiane: Catania, Palermo, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo) e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili (anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza).