Il salone Bellini si illumina di verde per combattere la sla

Anche il Comune di Catania partecipa all'iniziativa patrocinata dall’Anci e illuminerà di verde il Salone Bellini che porge l'affaccio su piazza Duomo, nella notte tra il 14 e il 15 Settembre, accogliendo la richiesta del presidente della Sezione Aisla onlus Area Vasta Sicilia Orientale, Orazio Arena. In tutta Italia si celebra infatti, la XII Giornata Nazionale sulla sla, con lo scopo sia di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia rara che ancora non ha una cura, sia di far conoscere le attività dell’associazione che si occupa di assistenza e cura dei malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica. Nelle principali città italiane per questo verrà illuminato un monumento o un palazzo col colore verde che richiama il simbolo dell’associazione.