Uil Pensionati chiede la rimozione di una pubblicità sulla metro

Tra i dieci vicini di casa "sgraditi" per un'agenzia immobiliare, che ha affisso i propri manifesti nella metropolitana di Catania, ci sono anche i "nonnetti che tengono la tv ad alto volume per guardare i reality". Uno slogan che non è andato a genio a molti, tra cui i segretari di Uil e UilPensionati Catania, Enza Meli e Maria Pia Castiglione. “La Fce intervenga a tutela della propria immagine - dichiarano, chiedendo la rimozione dei manifesti - e dei propri utenti, nella speranza che per il futuro possa fare maggiore attenzione sui contenuti di certa pubblicità sui mezzi e nelle stazioni della Metropolitana cittadina. E l’agenzia immobiliare chieda scusa per questa trovata decisamente di dubbio gusto”.

Le esponenti sindacali concludono “sollecitando le istituzioni pubbliche, su tutte l’amministrazione comunale, a fare sentire la propria voce anche solo per ricordare come a Catania, più che altrove, 'i nonnetti' rappresentino in tempi di crisi un imprescindibile baluardo al disagio sociale e alla disperazione, essendo spesso l’unica fonte di sostentamento per figli e nipoti in difficoltà. Noi siamo grati agli anziani e fieri di averli vicini di casa. Anche quando alzano il volume della tv per guardare i reality”.