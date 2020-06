Smaltimento illecito di rifiuti e lavoro minorile: due indagati

Gli agenti del Commissariato di Librino sono intervenuti in viale Moncada 16 dove hanno sorpreso 5 soggetti, i quali senza dispositivi di protezione individuale, stavano lavorando all'interno di un immobile di proprietà del Comune di Catania: tra essi, era anche un bambino di tredici anni, anche lui impegnato a lavorare insieme agli altri. L’immobile, al cui interno era stata allestita un'attività illegale di raccolta di rifiuti speciali pericolosi quali materiale ferroso non bonificato, batterie, elettrodomestici, rame, ecc., è risultato essere occupato abusivamente. Inoltre, durante le operazioni di polizia, è stata accertata la presenza di sversamenti di grassi e olii direttamente nel terreno. Il fatto rilevante è che i 3 soggetti, tra cui il minore, sono lavoratori in nero, dipendenti da altre 2 persone, gravate da precedenti penali e/o di polizia e appartengono a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza. I responsabili, G.F. e N.C., sono stati indagati per vari illeciti, tra cui gestione non autorizzata di rifiuti speciali e impiego di minore in età lavorativa non consentita, con l'aggravante di averlo impiegato in un lavoro pericoloso, senza sistemi di protezione individuale e in un luogo insalubre. è stato eseguito inoltre il sequestro penale preventivo dell'immobile e di circa 2 mila chili di materiale inquinante. Sempre in Viale Moncada 16, durante il controllo di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, i poliziotti hanno accertato che una sua convivente che percepisce reddito il di cittadinanza, in modo del tutto illegale, si è impossessata di una casa di proprietà del Comune di Catania, ubicata nello stesso piano e, senza autorizzazione, ha eseguito importanti lavori edili smaltendo in modo illegale i rifiuti derivanti dalla ristrutturazione. La donna è stata indagata per i reati di gestione illegale di rifiuti speciali (materiale di risulta) e per invasione di edificio pubblico. L'immobile è stato sequestrato e affidato al Responsabile del Patrimonio del Comune di Catania, giunto sul posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.