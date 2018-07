Smaltimento illegale di rifiuti, arrestato 45enne catanese

Alessandro Saverio Cunsolo, 45enne catanese è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Messina. L’uomo, condannato dai giudici peloritani per reati in materia di smaltimento illegale di rifiuti, commessi a Savoca il 9 novembre del 2010, dovrà scontare la pena equivalente a sette mesi e giorni 28 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.